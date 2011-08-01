Комітет ВР займеться конфліктом на заводі «Індар»

«Питання про захоплення інсулінового заводу «Індар» буде розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я». Про це заявила народний депутат України від Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА в коментарі, переданому УНІАН.

«Ми з 1 вересня проводитимемо засідання і обговорюватимемо це питання, - заявила голова комітету. - Раніше 70% акцій належало нашій державі, і це було дуже правильно, тому що завод стратегічний, дуже могутній, там є сучасне технологічне устаткування, що випускає інсулін. А як ми знаємо, сьогодні 2 млн. українців перебувають на обліку з цукрового діабету, з яких 1 млн. – це інсулінозалежні».

На думку Т.БАХТЄЄВОЇ вітчизняний інсулін у багатьох випадках не поступається імпортному, але при цьому значно дешевше. Більш того, як лікар вищої категорії вона вважає, що вимушена заміна українського інсуліну на будь-якій інший може значно погіршити стан здоров`я хворих на діабет, оскільки у останніх вже сформувалася звичка до певного типу препарату.

«Я звичайно категорично проти того, що його (ЗАТ «Індар») хтось забирає, тому що завод завжди був працездатним, виконував державне замовлення, а забезпечення інсулінозалежних хворих завжди було на 100%», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» заснований 14 серпня 1997 року відповідно до ухвали Кабінету міністрів України № 82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний момент підприємство випускає більш як 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію заводу і перекрили доступ для всіх його працівників. Як говориться в колективному зверненні на ім`я керівництва держави, «більш як три роки тривають суди з метою повернення в державну власність всього пакета акцій, але держава не в змозі захистити себе, тобто повернути собі контроль над стратегічним підприємством країни».

При цьому 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

За інформацією колишнього керівництва заводу, частина робітників заводу оголосили безстроковий страйк.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакета акцій цього підприємства.