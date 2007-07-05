Очільник МЗС та Голова ОБСЄ дадуть спільну прес-конференцію

5 липня в Україні з робочим візитом перебуватиме Діючий Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Іспанії Мігель Анхель Моратінос у зв’язку із проведенням в Києві 16-ої щорічної сесії ПА ОБСЄ..В програмі:

12-40 - прибуття до аеропорту “Бориспіль” Участь преси не передбачена;

- участь в урочистому відкритті пленарного засідання 16-ї щорічної сесії ПА ОБСЄ;

- прийом Президентом України В.Ющенком. З питань акредитації звертатися до Прес-служби Президента України;

- прийом першим віце-прем’єр-міністром України М.Азаровим. З питань акредитації звертатися до Прес-служби КМУ;

17-40 - зустріч з міністром закордонних справ України А.Яценюком. Участь преси не передбачена;

18-10 - спільна прес-конференція міністра закордонних справ України А.Яценюка і Діючого Голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Іспанія М.А.Моратіноса. Потрібна акредитація. Телефони: 238-15-29, 238-18-41;

18-55 - відліт з аеропорту „Бориспіль” . Участь преси не передбачена.