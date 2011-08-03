Азаров каже, коли треба стискати зуби й молитися

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне для зниження небезпеки роботи на шахтах створити єдиний центр гірничої безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Довіряти системам безпеки на шахтах далі не можна, тому що шахти у нас різної форми власності. Необхідно створювати єдиний центр гірничої безпеки й встановлювати на шахтах незалежні телекомунікаційні системи контролю та спостереження», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що це робота складна й дорога, проте її необхідно провести.

Прем`єр вважає за необхідне підвищити вимоги технічної безпеки при роботі на шахтах і рівень відповідальності за їх дотримання.

Також він зазначив, що потрібно виділити необхідні кошти на технічне переобладнання гірничорятувальних служб і вдосконалити їх організацію, а також у великих центрах побудувати сучасні лікарні з необхідним рівнем надання допомоги у разі аварії на шахтах.

«Коли трагедія викликана стихією, залишається стиснути зуби й молитися. Але у нас з разу в раз до стихії додається безвідповідальність, нехтування безпекою, технічна безграмотність... Потрібно покласти край рукотворним катастрофам. Вугілля для нас - стратегічне питання, але не за будь-яку ціну», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що уряд через тиждень розгляне питання безпеки роботи на шахтах.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня стався вибух на шахті „Суходільська-Східна”, внаслідок якого 26 гірників загинули, 2 постраждали.

Того ж дня в Макіївці на шахті ім. Бажанова обрушився баштовий копер, загинули 11 шахтарів і 4 – постраждали.

26 липня в м. Родинське Красноармійського району Донецької області на шахті «Родинська» (ДП «Красноармійськвугілля»), на горизонті 520 м, сталося обвалення порід крівлі. Внаслідок аварії троє гірників загинули, а ще двоє госпіталізовані з важкими травмами.