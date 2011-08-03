Службові особи «нагріли» державний порт на 65 мільйонів

Порушено кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння коштами Іллічівського порту в сумі 65 млн. грн.

Прокуратура Одеської області 21 липня порушила кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння коштами державного підприємства „Іллічівський морський торговельний порт” під час здійснення державних закупівель.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Встановлено, що службовими особами порту без прийняття фактично виконаних робіт та поставки будівельних матеріалів безпідставно перераховано на банківські рахунки підрядника 65 млн. грн.

У справі проводиться слідство, на банківські рахунки підрядника накладено арешт.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб ДП «Іллічівський морський торговельний порт» за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи порту, всупереч його інтересам, сплатили господарському товариству кошти за будівельні роботи на території порту, які не були виконані.