Тимошенко звинуватять у причетності до вбивства Гетьмана і Щербаня?

Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" звинувачує владу у підготовці нових провокації проти партійного лідера Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "Батьківщина".

"За інформацією, яка надійшла від чесних працівників СБУ та ГПУ, яким набридло обслуговувати незаконні політичні замовлення влади, перед першим заступником генпрокурора КУЗЬМІНИМ з посиланням на главу держави поставлено вражаюче цинізмом завдання звинуватити Юлію ТИМОШЕНКО нібито у причетності до замовних вбивств та терористичної діяльності, зокрема до вбивства Вадима Гетьмана та Євгена Щербаня", - повідомили у прес-службі.

В партії вважають, що влада вдається до таких заходів через те, що "газова" справа Ю.ТИМОШЕНКО розвалюється на очах. "Навіть ті свідки, яких ретельно відбирали в Адміністрації Президента, ГПУ та СБУ, насправді дають покази проти обвинувачення. Всупереч планам та очікуванням політичних замовників, невинуватість Ю.ТИМОШЕНКО та абсолютна безпідставність порушеної проти неї кримінальної справи стали очевидними як в Україні, так і за її межами. Так звана газова справа руйнується так само швидко, як і попередні - по виплаті пенсій та по закупівлі машин для сільської медицини тощо", - йдеться у повідомленні.

Водночас у "Батьківщині" переконані, що "будь-які брудні провокації проти Юлії ТИМОШЕНКО розваляться, тому що на її боці правда, тому що їй вірять і підтримують мільйони українців, тому що вона віддано та чесно служила та продовжує служити Україні".