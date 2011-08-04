Богомолець каже, що дифірамбів Януковичу не співала

Відомий лікар та громадський діяч Ольга БОГОМОЛЕЦЬ підтверджує, що дійсно надсилала листа Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, але при цьому заявляє, що його зміст дещо відрізняється від того, що поширюється ЗМІ.

Як пише “Український тиждень”, свої оригінали листів лікар надала редакції видання.

О.БОГОМОЛЕЦЬ стверджує, що надіслала В.ЯНУКОВИЧУ відкритий лист-подяку у зв`язку з вирішенням проблеми незаконної забудови Олександрівської лікарні, а також лист щодо розбійного нападу на Музей домашньої ікони в м. Радомишль на Житомирщині.

Зокрема, в одному із своїх листів від 25 липня О.БОГОМОЛЕЦЬ пише: "Довожу до Вашого відома кричущу ситуацію, яка склалася навколо розслідування нападу на музей "Замок Радомисль", що стався в ніч з 14 на 15 травня 2011 року в м. Радомишль (Житомирська область)".

Далі лікар описує весь конфлікт і завершує проханням розібратися у цій ситуації.

"Між тим, за останній час ми всі переконалися, що Ви, пане Президенте, опікуєтеся історичними та культурними пам’ятками України, зокрема, захистивши від знищення Олександрівську лікарню та парк Богомольця у Києві. Ми віримо, що і в цьому випадку, ще раз взявши питання під свій особистий контроль, Ви зможете дати відсіч корупціонерам та відновити справедливість", - йдеться в листі.

Інший лист стосується конфлікту довкола Олександрівської лікарні, в якому автор висловлює подяку за вирішення проблеми.

"Тому ми щиро вдячні Вам, пане Президенте, за те, що Ви протягом короткого часу змогли розв’язати проблему на користь громади. Адже саме завдяки Вашому особистому контролю за конфліктною ситуацією Київрада на останній сесії скасувала власне рішення від 2003 року про виділення 0,45 га землі компанії "Житлобуд" для будівництва багатоповерхівки на схилах парку Богомольця. Від імені громади м. Києва хочу ще раз висловити Вам, пане Президенте, глибоку вдячність і повагу за Вашу принципову позицію, послідовність у боротьбі з корупційною системою в Україні та врахування думки громадян”, - йдеться в листі.

Далі О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що “подібні протистояння між людьми та корупційною системою, в якій зрослися інтереси влади та великого бізнесу, призводять до виникнення в суспільстві осередків опору, яких з кожним днем стає в Україні все більше. Саме активний опір громадян, захист ними своїх прав є передумовою народження в нашій державі цивілізованих суспільних відносин та майбутнього громадянського суспільства”.

“І Ваша роль, пане Президенте, в цьому процесі є ключовою. Адже багато в чому саме від Вас залежить, хто переможе у протистоянні – суспільство та його інтереси або ж існуюча корупційна система. І я вірю, що спільними зусиллями ми зможемо подолати опір корупціонерів та захистити права людей", – зазначається в листі.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня прес-служба глави держави повідомила, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ подякував представникам української інтелігенції за підтримку його курсу на боротьбу з корупцією.

При цьому на офіційному сайті Президента був розміщений відкритий лист представників інтелігенції на ім`я В.ЯНУКОВИЧА в підтримку боротьбі з корупцією.

Зокрема, у цьому листі йдеться, що "коли ми бачимо реальні конкретні кроки з подолання корупції, які Ви робите, ми свідомо і впевнено підтримуємо Вас на цьому шляху".

“Український тиждень” зазначає, що лист представників української інтелігенції до Президента був нібито ініційований О.БОГОМОЛЕЦЬ.