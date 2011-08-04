Представники інтелігенції написали Януковичу: з вами - народ

Представники української інтелігенції висловили підтримку Президентові України в боротьбі з корупційною системою. Про це повідомляє агентство Українські національні новини.

"У протистоянні між громадянами і корупційною системою, яка ось уже двадцять років душить громадянське суспільство, Ви, пане Президент, твердо стоїте на боці народу. Тут ми згідні з відомою громадською діячкою професором Ольгою Богомолець і хочемо підтримати її відкритого листа до Вас", - йдеться у посланні представників української інтелігенції до Президента України Віктора Януковича.

"І коли ми бачимо реальні конкретні кроки з подолання корупції, які Ви робите, ми свідомо і впевнено підтримуємо Вас на цьому шляху. Кожен з нас, що тут підписався, міг би навести реальні приклади того, як звернення до Президента давало однозначно позитивний результат. Як Ви, пане Президент, заступаєтеся за скривджених людей, як Ви обороняєте від нищення справжні державні вартості, як Ви, без огляду на особистості, займаєте принципову позицію у боротьбі з корупціонерами. Саме завдяки Вашому втручанню вдалося зберегти Інститут українознавства. Саме Ви втрутилися в ситуацію, коли ми звернулися з тривогою про те, що масово вирубуються реліктові ліси поблизу Львова… І подібних прикладів можна було б навести чимало. Ви завжди стоїте на позиціях захисту загальнолюдських вартостей і держави", - сказано у листі.

"Це непроста справа – переламати хребет корупційній системі, яка існувала в незалежній Україні завжди. Ви, пане Президент, взялися за це. Ви відчули, який колосальний спротив чинить ця система, який тиск на Вас вона здатна організовувати. Але це хоч складна , однак вдячна справа, Вікторе Федоровичу. І чесні люди, а їх в Україні більшість, підтримають Вас. Ви лише повинні чітко триматися вибраного курсу. І не зважати – свій чи чужий: раз було зловживання, завдано шкоди державі - повинен відповідати.

Люди уже починають вірити в те, що Ваше змагання за правову державу матиме успіх. Корумпований чиновник уже почав боятися, бо майже кожного дня когось із зловмисників арештовують, ловлять на хабарях і притягають до відповідальності. Це правильний шлях. І можливо потрібна ще більша жорсткість. Ми у цьому на Вашому боці, пане Президент. І ми певні, на Вашому боці більшість українців, які хочуть , щоб в країні був порядок. Маєте рацію, демократія це не хаос і не безпорядок. Державна служба це цивільна армія на службі народу, в ній мусить бути порядок. І Ви правильно робите, що жорстко його наводите.

Реформи почалися. Ми дочекалися. Йдіть відважно обраною Вами дорогою – реформуйте Україну, не допустіть згортання реформ, ламайте корупцію і ведіть державу до демократичного урядування. З вами – народ", - йдеться у листі представників української інтелігенції до Президента.

Підписи під листом, зокрема, поставили:

Віталій Коротич - поет, письменник, публіцист;

Борис Патон - Президент Національної Академії наук України";

Сергій Квіт - президент Національного університету "Києво-Могилянська Академія";

Віра Нанівська - директор Міжнародного центру перспективних досліджень, кандидат історичних наук;

Петро Кононенко - директор Інституту українознавства;

Лесь Танюк - Голова Спілки театральних діячів України;

Володимир Цибулько - поет, перекладач, есеїст;

Леонід Губерський - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Олександр Злотник - композитор;

Віктор Гуцал - народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка;

Олег Микитенко - письменник, шеф-редактор журналу «Всесвіт», заслужений працівник культури;

Ганна Сазоненко - директор Українського Гуманітарного ліцею Національного університету імені Тараса Шевченка/

Як повідомляли "Українські національні новини", раніше громадський діяч, заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець звернулась з відкритим листом до Президента України Віктора Януковича, у якому подякувала Президенту за послідовність у боротьбі з корупційною системою в Україні.