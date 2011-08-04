Власенко: Генпрокуратура визнала, що "газова справа" Тимошенко є замовною

Генеральна прокуратура визнала, що кримінальна справа проти Юлії Тимошенко носить замовний політичний характер.

Про це заявив народний депутат Сергій Власенко після допиту свідка обвинувачення - колишнього заступника Генпрокурора Віктора Кудрявцева.

Власенко нагадав, що у січні своїм листом Віктор Кудрявцев «чітко визначив, що ніяких директив на переговори з «Газпромом» не треба було, і Тимошенко діяла в межах повноважень».

«Аналогійний висновок за підписом Генерального прокурора був надісланий на адресу глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна», - додав він.

«Це означає, що це була не приватна позиція Кудрявцева, це не було позицією однієї особи – заступника Генпрокурора, а мова йде про те, що керівництво такого органу як ГПУ визнало невинуватість Тимошенко, і заступник Генпрокурора, по суті, визнав, що Тимошенко діяла абсолютно законно», - наголосив Сергій Власенко.

Народний депутат вважає, що такі факти свідчать про те, що справа проти Юлії Тимошенко готувалася як замовна, «оскільки в нормальній ситуації слідчий не виступав би проти органу, в якому працює».

«Ці факти також підтверджують, що замовність справи виникла в конкретний історичний період - коли стало зрозуміло, що справи щодо «кіотських грошей» і автомобілів «Опель» розвалюються, і була сфабрикована газова справа», - цитує сайт БЮТ-Батьківщини.