У Печерський суд прийшов Бойко - Кірєєв попросив його вийти

На судове засідання з розгляду кримінальної справи Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року під час допиту як свідка прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА прийшов міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як хтось з народних депутатів вигукнув, що в залі знаходиться ще один свідок, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ попросив Ю.БОЙКА залишити залу.

«Оскільки до суду подано клопотання про залучення цієї особи в якості свідка, я вас прошу залишити залу», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Водночас, головуючий у справі суддя нагадав, що напередодні клопотання державного обвинувачення про залучення Ю.БОЙКА в якості свідка не було задоволено, оскільки, на думку судді, воно було заявлено передчасно.

Ю.БОЙКО на даний момент залишив залу судового засідання, а М.АЗАРОВ продовжує відповідати на запитання державного обвинувачення та Ю.ТИМОШЕНКО.