Тимошенко так і не вибила нічого з Азарова про РУЕ

Печерський районний суд Києва завершив допит прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у кримінальній справі за звинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод між Україною та Росією в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, допит тривав 2 години 15 хвилин.

За цей час Ю.ТИМОШЕНКО так і не вдалося отримати жодної чіткої відповіді від М.АЗАРОВА щодо діяльності на газовому ринку України компанії «РосУкрЕнерго».

Після допиту М.АЗАРОВ поїхав з суду так само, як і прибув до нього, з заднього двору.

М.АЗАРОВ не став спілкуватися з журналістами, які чекають на вулиці під приміщенням суду.