Тимошенко в Печерському суді тримають у кімнаті конвою

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО поки ще знаходиться у приміщенні Печерського районного суду м. Києва, у кімнаті конвою.

Як передає кореспондент УНІАН, біля дверей, з яких традиційно виводять взятих під варту, знаходиться спеціальний автомобіль для перевезення заарештованих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.