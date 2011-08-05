Під колеса автозака потрапила людина

Під колеса автомобіля, яким вивозили з Печерського райсуду екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО, потрапив один з учасників акції на захист колишнього прем’єра на Хрещатику в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, потерпілого встигли витягнути з-під колес співробітники міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Після оголошення цього рішення Ю.ТИМОШЕНКО вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».

Прихильники екс-прем’єра створили живий ланцюг, щоб перекрити виїзди з суду та перекрили рух транспорту на Хрещатику.