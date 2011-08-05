"Наша Україна": тепер ніхто в країні не застрахований від арешту

«Наша Україна» засуджує рішення взяти під варту лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО і розцінює його як невиправданий і неадекватний крок.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві голови політради «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Наша Україна» заявляє про категоричну незгоду з рішенням про арешт Юлії ТИМОШЕНКО, що не відповідає жодним демократичним нормам і підтверджує звинувачення у вибірковості та упередженості процесу проти одного з лідерів опозиції», - говориться в заяві.

У ній зазначається, що «судовий розгляд справи проти Юлії ТИМОШЕНКО вийшов з-під контролю судді Р.КІРЄЄВА і перейшов за будь-які цивілізовані межі».

«Це означає, що жодна людина в країні не застрахована від неправомірного арешту. Жодна людина в країні не має гарантії справедливого суду і таких гарантій не мають ані публічний політик, ані пересічний громадянин», - зазначаються в «Нашій Україні» і наголошують, що «такий підхід становить загрозу для нашої демократії, безпеки і держави».

«Ми солідаризуємося з усіма заявами, діями та об’єднуємо зусилля усіх опозиційних сил з тим, щоб покласти край свавіллю влади.

Ми підтримуємо заяви представників опозиційних сил із засудженням арешту Юлії ТИМОШЕНКО, які були виголошені Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ та всіма іншими»,- підкреслюється в заяві.

«Ми виступаємо за нашу спільну, єдину позицію і закликаємо всю опозицію до категоричної, об’єднаної дії», - заявляють в «Нашій Україні».

«Влада продемонструвала, що нездатна забезпечити справедливий і неупереджений розгляд справи щодо Юлії ТИМОШЕНКО. І Печерський суд і ті, хто ним ляльководять, втратили відчуття законності та елементарну повагу до прав людини», - наголошується в заяві голови політради «Нашої України».