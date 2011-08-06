Депутат: прихильники Тимошенко не зберуть масових акцій

Народний депутат, лідер партії «Україна Майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК вважає, що арешт колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО призведе до різкого падіння довіри до Президента і до влади в цілому.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Україна Майбутнього».

«Юридичних підстав для арешту не було, це розуміє кожен. Отже, це дія – суто політична. Політичну відповідальність за безглуздий і неправомірний арешт несе нинішня влада на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ. На мою думку, це призведе до різкого падіння довіри до Президента і до влади в цілому. Кажучи зрозумілою мовою, тому що це - низько, не по-чоловічому. Лідер, який поводиться негідно, втрачає авторитет навіть серед своїх прихильників» – заявив депутат.

С.ОЛІЙНИК вважає, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО продемонстрував крах судової системи.

«Арешт ТИМОШЕНКО остаточно довів несамостійність судів, дискредитував судову систему і проведену Президентом ЯНУКОВИЧЕМ судову реформу», - заявив він.

«Масові акції, анонсовані оточенням Юлії ТИМОШЕНКО, не зберуть великої кількості її прихильників і виглядатимуть штучно. Кожна сторона продовжує свою програшну стратегію, внаслідок чого обидві сили повинні вичерпати себе», - наголосив С.ОЛІЙНИК.

Він також відзначив, що ситуація, що склалася, призведе до зростання недовіри громадян до політики.

«Найімовірніше, суттєво збільшиться протестний настрій у народі, що призведе до різкого збільшення недовіри до політики і пасивності громадян, а також до падіння іміджу держави», - підсумував депутат.