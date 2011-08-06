МЗС закликає ЄС не реагувати на арешт Тимошенко "занадто гостро"

Речник українського МЗС Олег ВОЛОШИН закликав посадовців ЄС не реагувати на арешт екс-прем`єр-міністра України, лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО занадто гостро.

«Ми очікуємо, що майбутні відносини між Україною та ЄС є ширшими, ніж доля одного політика, що вони прийматимуть своє рішення про зону вільної торгівлі та асоціацію з Україною незалежно від того, буде ТИМОШЕНКО заарештовано, чи ні. На кону – майбутнє 45 мільйонів громадян», - цитує британське видання The Financial Times.