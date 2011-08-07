Міліція обнесла наметове містечко на Хрещатику подвійним кордоном

Міліція обнесла наметове містечко на Хрещатику біля Печерського райсуду Києва подвійним кордоном металевої огорожі

Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатик приїхали дві вантажівки з металевими щитами. Працівники міліції розвантажують машини і встановлюють щити на проїжджу частину вулиці впритул до тротуару.

При цьому металева огорожа, яка була на Хрещатику до цього, залишилась на місці.

Таким чином, на Хрещатику, в тій частині Хрещатику, де розташовано громадські приймальні народних депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина", встановлено два ряди металевої огорожі.

Водночас перехожі пересуваються Хрещатиком безперешкодно.

Народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» продовжують прийом громадян у своїх приймальнях на Хрещатику.