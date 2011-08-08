Тимошенко заявляє, що влада не дочекається її скарг

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вона була готова до арешту, і влада не дочекається її скарг.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні в залі суду, відповідаючи на запитання журналістів щодо умов її утримання в СІЗО.

"В’язниця – це є в’язниця, які там можуть бути умови? Але я хочу сказати, що я ні на що не скаржуся, я свій шлях, своє життя обрала самостійно, для мене є змістом життя захистити Україну і побудувати Україну – красиву європейську державу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Те, що зараз відбувається, є випробуванням, але я ніколи не відмовлюся від наміру боротися за європейську перспективу України", - додала вона.

Крім того, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, якого сьогодні до Печерського райсуду Києва везли в одному автозаку із екс-прем’єром, зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО почуває себе нормально.

«Я спілкувався з Юлією Володимирівною, вона почуває себе нормально, тримає свій бійцівський характер», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО в інтерв’ю журналістам під час перерви в судовому засіданні у його справі.