Кірєєв залишив Тимошенко під вартою

Нардепи скандують «Ганьба!»

Суд залишив екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО під вартою. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ. «Суд постановив у задоволенні клопотання відмовити. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ. Одразу після оголошення цього рішення народні депутати почали вигукувати: «Ганьба!».

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