Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив відвід усім трьом прокурорам, які представляють державне обвинувачення у Печерському районному суді Києва, який розглядає його кримінальну справу, на підставі того, що, на його переконання, вони не знатні підтримувати висунуті йому обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання екс-міністр зробив після того, як декілька разів намагався за дозволом головуючого у судовому процесі судді Сергія ВОВКА уточнити у представників прокуратури окремі моменти по обвинуваченню. На запитання головуючого у процесі: «Чи зрозуміле Вам обвинувачення?» Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Ні, Ваша честь, незрозуміло. Я хотів би задати питання прокурорам».

Зокрема, на запитання Ю.ЛУЦЕНКА, чи вважає прокуратура доведеним факт його змови з водієм, представники сторони обвинувачення відповіді не дали, навпаки звернули увагу суду, що «постановка питань підсудним стороні обвинувачення не передбачена Кримінально-процесуальним кодексом… Стороною обвинувачення було оголошено повний обвинувальний висновок з посиланням на ті докази, які були встановлені в ході досудового слідства».

У відповідь Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до С.ВОВКА з риторичним запитанням: як той буде співпрацювати у подальшому судовому процесі, якщо сторона обвинувачення відмовляється підтримувати обвинувачення.

«Якщо люди не здатні підтримати обвинувачення, я заявляю відвід усім трьом прокурорам. Це я говорю на повному серйозі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Заслухавши думки сторін, колегія суддів пішла до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення із заявленого клопотання.