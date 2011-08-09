Політолог: посол США в Лук'янівському СІЗО - це безпрецедентно

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що арешт екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО негативно позначиться на іміджі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

«Президенту треба розібратися в тому, що відбувається, досить серйозно і швидко, оскільки в першу чергу це б`є негативом по Президенту ЯНУКОВИЧУ. Ті люди, які використовують цю ситуацію для вирішення своїх корпоративних інтересів, намагаючись підмінити це політичною доцільностю, можуть створити проблеми у контексті діяльності виконавчої влади», - сказав В.БАЛА.

На його переконання, затримання Ю.ТИМОШЕНКО - це великий психологічний тиск.

Експерт порадив і владі, й опозиції «поменше накалювати ситуацію, піднімати градус кипіння в країні», оскільки це може привести до того, що на парламентських виборах будуть говорити не про програму розвитку країни, а «про добрих чи поганих, своїх або чужих».

В.БАЛА також зауважив, що ситуація навколо затримання Ю.ТИМОШЕНКО негативно позначиться і на діючій владі. «Треба розуміти, що якщо Посольство США звертається з тим, що вони хочуть відвідати лідера опозиції у СІЗО, то це насправді безпрецедентний випадок. Чим скоріше влада на це відреагує, тим з найменшими втратами вона вийде», - додав він.

Щодо заяви речника українського МЗС Олега ВОЛОШИНА, який закликав посадовців Євросоюзу не реагувати на арешт занадто гостро, В.БАЛА сказав: «У кожному посольстві є люди, які чітко відслідковують ситуацію, і не треба розказувати цим країнам, що це не так, адже насправді вони добре орієнтуються в ситуації».