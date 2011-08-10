Політолог: Медведєв і Путін не мають завдання рятувати рядову Тимошенко

Перед очільниками Російської Федерації Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним не стоїть завдання рятувати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко. Таку думку в ексклюзивному коментарі Українським національним новинамвисловив політичний експерт Володимир Корнілов.

"Для Росії не є самоціллю допомагати комусь тут всередині України і, особливо, Юлії Тимошенко. Сказати, що в Росії відчувають палку любов до Тимошенко і прихильність до її ідеалів – було б не зовсім правильно. В Росії багато пам’ятають про неї, особливо її статтю "Стримуй Росію". Маю вас запевнити там цього ніхто не забув", - сказав політик.

Водночас за його словами, Росію не може не хвилювати питання, що ініціатори цього судового процесу вперто основою обвинувачення роблять газові домовленості з Росією.

"Росія і не реагувала б на даний процес, якби вперто кожен день з прямими трансляція на кожному телеканалі Росію не робили прямим учасником судового процесу. Це РФ не влаштовує, відтак буде відповідна реакція і вона буде обговорюватися на зустрічі Януковича та Медведєва", - додав Корнілов.

На думку експерта, попри це, не суд над Тимошенко буде головної темою обговорення, а розмова двох Президентів стосуватиметься можливості зниження ціни на російський газ для України.

"Очевидно Україна має чергові пропозиції і загалом тема можливості зниження ціни на газ для України повинна і буде обговорюватися", - зауважив він.

Нагадаємо, завтра, 11 серпня, Президент України Віктор Янукович відвідає з робочим візитом м.Сочі на запрошення Президента Російської Федерації Дмитра Медведєва.