Іващенко просить випустити його з клітки

Колишній виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО, який вже майже рік перебуває у слідчому ізоляторі, просить суд надати йому можливість, «як рівноправному учаснику процесу, цивілізовано брати участь у судових засіданнях з розгляду справи, виключивши тримання мене в клітці під час судових засідань».

Про це йдеться в зверненні В.ІВАЩЕНКА, переданому УНІАН.

Зокрема, він наголошує, що у провадженні Печерського районного суду м. Києва знаходиться порушена проти нього кримінальна справа №1-168/11. Апеляційним судом м. Києва 18 січня 2011 р. щодо В.ІВАЩЕНКА було прийнято рішення про продовження строку дії раніше обраного запобіжного заходу – тримання під вартою до 5 місяців 15 діб, тобто до 5 лютого 2011 р.

В подальшому, після передачі слідством справи до Печерського районного суду, питання продовження строку його перебування під вартою більше не розглядалося, а наступні клопотання про зміну цього запобіжного заходу судом задоволені не були. «В результаті, я утримуюсь під вартою безстроково (без визначення строку) вже понад 11 місяців», - наголошує колишній в. о. міністра оборони.

Він зазначає, що станом на 1 серпня 2011 р. взяв участь у 17 судових засіданнях, «і під час кожного з них я перебував (і перебуваю в даний момент) на лаві підсудних, що знаходяться в середині металевої клітки, подібно клітці звіринця, де утримуються дикі тварини».

В.ІВАЩЕНКО наголошує, що його обвинувачують «у вчиненні злочинів, які не пов’язані з насильством; я - раніше не судимий і ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, протягом свого життя, як на військовій, так і державній службі, займав низку відповідальних посад; маю заслуги перед країною і суспільством, підтверджені отриманими в різні часи державними нагородами тощо. Все наведене виключає наявність будь-яких підстав вважати мене схильним до агресії, насильства чи неадекватної поведінки і, отже, ніякі міркування безпеки під час судових засідань».

Він наголошує, що «жодним законом України (на Кримінально-процесуальним кодексом, ні Кримінальним кодексом, ні – «Про попереднє ув’язнення», ні будь-яким іншим) не передбачено тримання у клітці під час судових засідань осіб – незалежно від їхнього процесуального статусу (підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного). До того ж в клітці відсутній стіл, за яким можна працювати з документами під час судового засідання – як інші, рівноправні учасники судового процесу. В існуючих умовах я змушений робити записи в буквальному сенсі на колінах, в незручному стані, тривале перебування в якому негативно впливає на моє самопочуття (з урахуванням наявних проблем з хребтом)».

В.ІВАЩЕНКО також наголошує, що до його справи «привернута увага преси і громадськості, представники яких присутні на судових засіданнях. І репортажі, що велися з дозволу суду і транслювалися телебаченням, і фотоінформація із зображенням мене в клітці – поширювалась численними періодичними та електронними виданням як в Україні, так і поза її межами. Спілкуватися із судом, іншими учасниками судового процесу, своїми захисниками, а також присутніми і залі засідань рідними, друзями, журналістами, а також змушений крізь грати, - вважаючись при цьому невинуватим у вчиненні будь-яких злочинів, - відповідно до загальновизнаного основоположного принципу права – презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції України). Таке поводження зі мною є прямим фізичним і психологічним приниженням моєї гідності і честі, порушенням моїх прав людини, визначені ст. 28 Конституції України. Тримання мене в клітці протягом судових засідань принижує людську гідність і у сенсі ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Колишній в. о. міністра оборони підкреслює, що, відповідно до ч. 1 ст. 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». При цьому не важливо, знаходиться людина на свободі, чи утримується під вартою, оскільки згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України «особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Статтею 22 Конституції України визначено, що «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані». Це стосується і прав, встановлених ст. 28 Конституції України: «Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню».

«Навіть передбачена ст. 64 Конституції України можливість окремих обмежень прав і свобод людини в умовах воєнного або надзвичайного стану не поширюється на права і свободи, визначені згаданою ст. 28, а саме – право на повагу до гідності. Оскільки Конституція України категорично заперечує можливість порушення цього права – тому й жодним законом України не передбачено, не встановлено норм, згідно з якими допускається публічне тримання людини в клітці, подібно тварині. Підкреслюю – навіть законом, не кажучи вже про будь-які підзаконні нормативні документи», - наголошує В.ІВАЩЕНКО.

На підставі вище наведеного В.ІВАЩЕНКО просить суд: «ухвалити судове рішення, яким надати мені можливість, як рівноправному учаснику процесу, цивілізовано брати участь у судових засіданнях з розгляду справи, виключивши тримання мене в клітці під час судових засідань».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

Наступне засідання у справі В.ІВАЩЕНКА має відбутися в Печерському райсуді Києва 19 серпня ц. р.