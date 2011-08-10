Турчинова допитували майже 2,5 години

Допит колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА у Печерському райсуді Києва з розгляду кримінальної справи прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО тривав дві години 25 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, на прохання захисту Ю.ТИМОШЕНКО на сьогодні допит О.ТУРЧИНОВА завершено та буде продовжено на наступному судовому засіданні.

Головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ нагадав свідку О.ТУРЧИНОВУ про те, що на час судового розгляду йому заборонено спілкуватися з іншими свідками, які проходять по цій справі.

«Про дату наступного судового засідання Вам буде повідомлено», - сказав суддя Р.КІРЄЄВ.