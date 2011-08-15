За Тимошенко вступилися дві профспілки

Конфедерація вільних профспілок України і Незалежна профспілка гірників України вимагають від Печерського райсуду Києва змінити запобіжний захід для екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та звільнити її з-під арешту.

Про це під стінами Печерського райсуду заявив керівник цих організацій Михайло ВОЛИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Від цих двох профспілкових органів я уповноважений представити в Печерському суді клопотання про зміну запобіжного заходу для Юлії ТИМОШЕНКО. Крім того, в цих листах ми чітко виклали, яка ситуація була в тій же вугільній промисловості, медицині, освіті – і що відбувається зараз», - повідомив М.ВОЛИНЕЦЬ.

Звернення від профспілок продемонстрував Віктор ТРИФОНОВ - депутат Димитровської міськради Донецької області, голова місцевої організації Незалежної профспілки гірників, кавалер «Шахтарської слави».

«Я є депутатом міста, яке у свій час висунуло Віктора ЯНУКОВИЧА на звання почесного жителя міста. Я б хотів сказати своєму земляку, щоб він подумав, що він є Президентом не якоїсь окремої області чи регіону, а Президентом України. І переслідувати свого політичного конкурента-жінку, я вважаю, принаймні непорядно», - заявив В.ТРИФОНОВ.

Він додав, що побував на засіданні Печерського райсуду столиці у справі Ю,ТИМОШЕНКО.

«Ми будемо все робити для того, щоб Юлія ТИМОШЕНКО мала законне право на захист, а вся країна прекрасно розуміє: якщо такого права у неї не буде, значить, ніхто не повірить у вирок, якими б красивими фразами він не був викладений», - заявив В.ТРИФОНОВ.