Балога здав Пшонці головного «рятувальника» Криму

Міністерство надзвичайних ситуацій направило генеральному прокурору України матеріали перевірки дотримання законодавства та службової дисципліни посадовими особами Головного управління МНС України в АР Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, відповідного листа підписав міністр Віктор БАЛОГА на ім’я генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

Як йдеться в документі, підрозділи міністерства провели службову перевірку з метою підтвердження оперативної інформації щодо фактів зловживань службовим становищем начальником ГУ МНС України в АР Крим генерал-майором служби цивільного захисту Олександром НЕДОБІТКОВИМ.

У ході організованих зустрічей зі співробітниками головного управління та підприємцями встановлені факти періодичних грошових стягнень з начальницького складу районних підрозділів, певної кількості паливно-мастильних матеріалів, що мають надходити в ГУ без відповідного обліку, встановлені факти накопичення коштів на рахунках фондів та компаній в АРК.

Крім того, встановлено побічну причетність начальника ГУ МНС в Криму до системи "поборів" з фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб при проведенні перевірок об’єктів, надання дозволів на початок роботи.

Враховуючи наведені факти, В.БАЛОГА направив результати перевірки генпрокурору для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи проти начальника ГУ МНС у АР Крим О.НЕДОБІТКОВА, зазначається в листі.