Турчинов думає, що Кірєєв «хоче потрапити до Книги рекордів Гінеса»

Печерський районний суд Києва у розгляді кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО «хоче потрапити до Книги рекордів Гінеса за рівнем цинізму і порушення законодавства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам біля будівлі суду заявив заступник голови партії Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«На жаль, по тому темпу, який сьогодні вони демонструють в Печерському суді, вони мають бажання потрапити до Книги рекордів Гінеса не лише по швидкості процесу, але і по цинізму, і по порушенню законодавства, Конституції, яке відбувається щодня тут», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він заявив, що суддя Родіон КІРЄЄВ, який розглядає справу, не лише відмовляється задовольнити вимоги адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО викликати в суд свідків з боку захисту, але і не дає можливості адвокатам екс-прем’єра належним чином підготуватися до судових засідань, оскільки вони відбуваються щодня.