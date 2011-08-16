Азаров думає, що до «регіонів» слідом за Тігіпко підуть інші

Лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає приєднання до ПР інших політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з лідером партії «Сильна Україна» Сергієм ТІГІПКОМ.

«Я думаю, що на цьому процес укрупнення політичної сили, яка проводитиме у країні реформи, не закінчиться. Я смію думати, що до нашої ініціативи прислухаються й інші політики, і інші партії», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він не назвав, які саме політичні сили він хотів би бачити у складі Партії регіонів.

«Я хочу сказати щодо партії «Сильна Україна», що ми, звичайно ж, спостерігаємо за її становленням, за її діяльністю, за її виборчою кампанією. Там велика кількість людей, які мислять по-сучасному, реформаторські, і це великий актив, який прийде до нас і буде дуже корисний для становлення партії», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ повідомив, що партія «Сильна Україна» об`єднується з Партією регіонів.