Королевська: Китайським вишиванкам не місце в Україні

«Те, що вишиванки роблять в Китаї і продають довірливим туристам під виглядом українських, виходить за межі розумного», - переконана народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), глава парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Про це вона заявила на круглому столі з ремісниками на Сорочинському ярмарку.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ремісництво та народні промисли повинні отримати підтримку від держави. Вона продемонструвала вишиванку, куплену в одному з сувенірних магазинів Києва, а вироблену в Китаї.

«Це не поодинокий випадок. Сьогодні традиційні українські вироби з лози роблять в Малайзії, малюнки для сувенірів штампують в Туреччині, тарілки «Слава Україні!» - в Китаї. У жодній країні світі так байдуже не ставляться до своєї культури, своєї історії, національного надбання і виробника», - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва зазначила, що це питання набуває особливої актуальності напередодні проведення Євро-2012. «В Україну приїдуть тисячі туристів, і традиційні українські сувеніри матимуть попит, як ніколи. У нас є шанс вдихнути нове життя в українське ремісництво», - сказала на круглому столі Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат вважає, що держава має забезпечити ремісничий галузі нові стимули, зокрема податкові пільги. Це дозволить створити нові робочі місця, особливо в депресивних регіонах, виведе з тіні малий бізнес, підтримає туристичний сектор.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що потрібні не окремі цільові програми, а новий закон, який комплексно допоможе захистити вітчизняного виробника, унікальні традиції українських ремісників і народних промислів.

На круглому столі Н.КОРОЛЕВСЬКА обговорила з ремісниками майбутні норми закону. «Я пропоную виробити єдину позицію і почати спільну розробку цього законопроекту. Українські вишиванки повинні шити українці », - заявила голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.