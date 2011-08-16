Донька Тимошенко просить Кірєєва відпустити маму

Захисниця екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР просить суд звільнити її матір з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином виступаючи як захисник на судовому засіданні Є.КАРР підтримала клопотання адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрія СУХОВА про зміну для Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу на будь-який інший не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.

«Прошу підтримати клопотання про звільнення моєї мами», - сказала Є.КАРР. «Таким чином, люди зрозуміють, що суд працює і діє в рамках свободи і прав людини», - додала вона.