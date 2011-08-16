Донька Тимошенко просить Кірєєва відпустити маму
16:04, 16 серпня 2011Політика
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Євгенія Карр - в якості захисника
Захисниця екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР просить суд звільнити її матір з-під варти.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином виступаючи як захисник на судовому засіданні Є.КАРР підтримала клопотання адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрія СУХОВА про зміну для Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу на будь-який інший не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.
«Прошу підтримати клопотання про звільнення моєї мами», - сказала Є.КАРР. «Таким чином, люди зрозуміють, що суд працює і діє в рамках свободи і прав людини», - додала вона.
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