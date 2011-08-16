У Польщі звільнили прокурорів, які злили інформацію Лукашенку

Генеральна прокуратура Польщі звільнила двох прокурорів відповідальних за надання білоруським властям даних про рахунки білоруського опозиціонера Алеся БЯЛАЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив на прес конференції у Варшаві у вівторок генпрокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ.

За його словами, посади позбувся глава департаменту міжнародної співпраці Генеральної прокуратури Польщі Кшиштоф КАРШНІЦЬКИЙ, котрий сам подав у відставку, також була звільнена його заступниця Анна ВИШНЕВСЬКА.

А.ШЕРЕМЕТ сказав, що йому "по-людськи дуже прикро" за те, що польські прокурори передали білоруським властям дані, котрі ті змогли використати для затримання білоруського опозиціонера.

Водночас він відзначив, що це стало наслідком "не злої волі, а каригідної помилки".

За його даними, МЗС Польщі ще в січні цього року попередив прокурорів про необхідність з осторогою ставитися до заявок білоруських властей про правовому допомогу, які можуть використовуватися для боротьби із демократичною опозицією в Білорусії.

"Відповідні сигнали та попередження були вислані. На жаль, їх проігноровано", - сказав А.ШЕРЕМЕТ.

За даними польських медіа, на минулому тижні білоруські власті затримали білоруського опозиціонера А.БЯЛАЦЬКОГО за звинуваченням у приховуванні майже 200 тисяч доларів доходу.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка є найбільшим західним сусідом Білорусі, гостро розкритикувала білоруські власті за силовий розгін демонстрантів проти фальсифікації президентських виборів наприкінці 2010 року.

Польща підтримала запровадження санкцій проти білоруських чиновників на чолі із незмінним із 1994 року Президентом Білорусії Олександром ЛУКАШЕНКОМ, серед яких є заборона на в’їзд у 27 держав Євросоюзу.