Тимошенко марно просила підшити звіт Бойка до справи

Печерський районний суд Києва завершив допит міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА як свідка у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод з РФ 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього суд відмовив у задоволенні клопотання про долучення до матеріалів справи аудиторського висновку щодо діяльності компанії "Натофгаз України" за 2009, який свідчить про її збитки і який приніс до суду Юрій БОЙКО. Прокуратура виступила проти задоволення цього клопотання, натомість захист Ю.ТИМОШЕНКО вважав за потрібне долучити цю інформацію до матеріалів справи.

Після заслуховування сторін суд відмовив у задоволенні клопотання.

Суд аргументував таке рішення тим, що надані матеріали є незавіреними копіями. І у зв’язку з цим постановив витребувати оригінал цих документів.