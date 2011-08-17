Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

На Прикарпатті на виборах до парламенту перемогла б партія «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив сьогодні в Івано-Франківській обласній раді директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ, фірма якого робила соціологічне дослідження на замовлення Івано-Франківської облради.

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися у липні 2001 року, перемогу в Івано-Франківській області здобула б партія «Батьківщина», по місту Івано-Франківську – партія «Свобода».

Виходячи з відповідей респондентів, які мають намір взяти участь у виборах, «Батьківщину» на парламентських виборах в області готові підтримати 30,8% опитаних, ВО «Свобода» - 20,9%, «Фронт змін» - 16%, «Нашу Україну» - 3,5%, партію УДАР – 3%, Партію регіонів – 3%, Громадянську позицію – 2,1%, Українську партію – 1,4%, «Сильну Україну» – 1,3%, Народний рух України – 1,1%. Решту партій підтримують менше 1% (загалом 7,1%), не підтримали б жодну – 5,1%, не визначились – 5,9% виборців.

На виборах Президента України Юлію ТИМОШЕНКО в Івано-Франківській області підтримали б 30% виборців, Арсенія ЯЦЕНЮКА – 23,4%, Олега ТЯГНИБОКА – 14,5%, Віталія КЛИЧКА – 7,2%, Віктора ЮЩЕНКА – 3,3%, Анатолія ГРИЦЕНКА – 3,1%, Віктора ЯНУКОВИЧА – 3,1%. Решту кандидатів обрали б близько 9% виборців, не підтримали б жодного - 2,6%, не визначились – 4,1% виборців.

Також, згідно з результатами опитування, А.ЯЦЕНЮК є лідером довіри в області загалом (58%) та в селах зокрема (63%). О.ТЯГНИБОК є лідером довіри в обласному центрі (48%) та другим загалом по області (52%).

Ю.ТИМОШЕНКО довіряють 47% опитаних по області (50% - в селах, 39% - в обласному центрі).

Віталій КЛИЧКО - третій у рейтингу довіри (48%). В.ЮЩЕНКУ довіряють 18%, а В.ЯНУКОВИЧУ – лише 7%. Анатолію ГРИЦЕНКУ довіряють 30% опитаних, Сергію ТІГІПКУ – 14%.

*** Дослідження проводилося з 24 червня по 7 липня 2011 року. Це перше таке дослідження в Україні на замовлення облради. Аудиторія дослідження: населення Івано-Франківської області від 18 років і старші.

Опитано 1600 респондентів, у т.ч. 600 – з обласного центру. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,8%.