Financial Times: У ЄС немає єдиної думки про політику щодо України

У Європейському Союзі немає єдиної думки, яку політику слід проводити щодо України, пише Financial Times.

Головуюча в об`єднанні Польща виступає за швидке укладення з Україною угод про свободу торгівлі та співпрацю, щоб "посилити вплив ЄС на Київ". Її опоненти наполягають на тому, що спочатку слід посилити вплив, а вже потім підписувати документи. Важливість суперечки обумовлена ще й тим, що її результат "може стати прецедентним для інших країн, розташованих по сусідству з ЄС", цитує FT «ІноПреса».

Видання відзначає, що через прагнення Москви «зміцнити економічні зв`язки з сусідами» Україна виявилася залученою в «перетягування каната» між Росією і Європейським Союзом. Від контролю над Україною залежить статус Росії як "євразійської імперії", зазначав у 1997 році політолог Збігнев БЖЕЗІНСЬКИЙ. Як вважає голова українського відділення Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ, в Адміністрації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА "розуміють, що їм не знайти іншого способу зрівноважити Росію, крім як інтегруватися в ЄС. Інакше Росія одержить переважну більшість, і з нею важко буде справлятися".

В.ЯНУКОВИЧ як ніколи близько підійшов до підписання угод з ЄС, проте через «знехтування цінностями Євросоюзу», під якими розуміється «"згортання демократичних досягнень» і «переслідування політичних опонентів», країнам Європи складно йти на контакт з Києвом, говориться в статті. «Що це буде за сигнал, якщо включити державу в цю нову форму взаємодії, притому що у неї одні з найгірших у світі показники щодо ділового клімату, корупції, вона має серйозні проблеми з демократією і законністю, переслідує попередній уряд? Що це буде за сигнал для Африки і Білорусі?», - питає Н.ЛАНГЕ. Водночас «Брюссель боїться відштовхнути В.ЯНУКОВИЧА і позбутися шансу спрямувати Україну європейський шляхом», - зазначає Financial Times.