Бригинець: люди Ющенка готують перехід до Партії регіонів

Партія «Наша Україна» демонтувала свої намети, що були встановлені біля Печерського районного суду Києва на початку серпня в рамках акції протесту опозиції проти арешту лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Київради з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександра БРИГИНЦЯ.

«Думаю, це "самодіяльність" деяких прибічників екс-Президента всередині партії. Але вже те, що вони наважилися усунутися від присутності в таборі, говорить про можливість чергових розколів «Нашої України». А відтак, про виникнення нової політсили”, - сказав О.БРИГИНЕЦЬ, коментуючи демонтаж двох наметів «Нашої України».

О.БРИГИНЕЦЬ припустив, що нова політична сила об’єднається з Партією регіонів, а місце у виборчому списку отримає нинішній почесний голова «Нашої України», колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО.

На підтвердження своїх слів депутат нагадав події, що відбулися до демонтажу наметів: розмови про плани повернення В.ЮЩЕНКА в активну політичну діяльність, гостра критика В.ЮЩЕНКА, в тому числі й у Печерському суді, проти Ю.ТИМОШЕНКО, заява Комітету опору диктатурі про те, що в разі збереження у складі «Нашої України» В.ЮЩЕНКА, ця партія буде виключена зі складу Комітету.

У свою чергу, у коментарі УНІАН прес-служба «Наша Україна» пояснила, що рішення згорнути намети на Хрещатику не є політичним. У прес-службі наголосили, що партія й надалі братиме участь в акціях протесту проти політичних переслідувань та судового свавілля в рамках Комітету опору диктатурі, а також самостійно.

«Зараз необхідно застосовувати нові, ефективніші методи боротьби зі злочинним режимом, зокрема, проводити мобілізаційну кампанію в областях. Саме цим зараз займається партія», - підкреслили у партії.

Прес-служба додала, що у випадку загострення ситуації, «Наша Україна» відновить пікетування суду та органів влади.