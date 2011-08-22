Як це робилося в Одесі: звільнили з суду і одразу схопили знову

Рішенням Приморського райсуду Одеси колишній заступник директора юридичного департаменту Одеської міськради Максим БОЛДІН сьогодні в залі суду був звільнений з-під варти.

Про це УНІАН повідомив адвокат колишнього чиновника Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ.

«Суд змінив запобіжний захід на підписку про невиїзд. Проте після виходу із залу засідань його повторно затримали співробітники правоохоронних органів. Отже зараз я присутній на слідчих діях», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Одеської області повідомила про затримання 17 серпня екс-заступника директора юридичного департаменту Одеської міськради М.БОЛДІНА.

У прес-службі також заперечували політичне підгрунтя переслідування і арештів деяких чиновників із команди екс-мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА.

Взяття М.БОЛДІНА під варту в прокуратурі мотивували розслідуванням «кримінальної справи за фактом заволодіння комунальним майном колишніми посадовцями Одеської міської ради, згідно зі злочину, передбаченим ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах)».

Зокрема, слідчі підозрюють екс-заступника директора «в співучасті в незаконному заволодінні 23 об`єктами комунальної власності, розташованими в історичному центрі Одеси, чим завдано матеріальної шкоди територіальній громаді на суму більш як 37 млн. грн.», - пояснили в прокуратурі.

Раніше, 16 червня, був затриманий екс-начальник Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Едуард СМОЛЯР, якого запросили до облпрокуратури як свідка в одній із справ, що розслідувалися, але з прокуратури він вже не вийшов – був затриманий як підозрюваний у справі, порушеній згідно з ознакам ч.5. ст.191 КК України.

Е.СМОЛЯР балотувався кандидатом у депутати Одеської міськради на місцевих виборах-2010 від партії «УДАР», очолюваної Віталієм КЛИЧКОИ.

Представники команди екс-мера Одеси Е.ГУРВІЦА розцінюють те, що відбувається, як черговий акт зведення рахунків представників партії влади з політичними опонентами.