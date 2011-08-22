У Житомирі створили Комітет опору диктатурі

У Житомирській області 11 організацій опозиційних партій створили Комітет опору диктатурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Житомирської обласної організації ВО «Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, протокол про створення комітету підписали представники 11 обласних осередків партій: ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", партії "Реформи і порядок", Народного Руху України, партій "Українська платформа", "УДАР", УРП "Собор", партій "Громадянська позиція", "За Україну!", «Фронт Змін» та "Партії захисників Вітчизни".

«Комітет відкритий до співпраці з громадськими організаціями, ми їх закликаємо долучитися», - додав С.ПАШИНСЬКИЙ.

Заяву новоствореного комітету зачитав голова Житомирської обласної організації політичної партії "Фронт Змін" Геннадій ЗУБКО. У документі сказано, що Житомирський обласний Комітет опору диктатурі вимагає від влади негайно звільнити усіх політичних в’язнів, відновити відкриті судові розгляди політичних справ та повернути судову систему України у правове русло.

За словами Г.ЗУБКА, основними завданнями комітету є «збереження демократичних цінностей, завойованих в Україні, та протидія тим політичним репресіям, які ховаються під егідою боротьби з корупцією».

Учасники прес-конференції - члени Комітету опору диктатурі - також повідомили про намір провести 24 серпня цього року у Житомирі святковий мітинг до 20-ї річниці Незалежності України, на якому буде висунуто вимогу до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити політичні репресії.