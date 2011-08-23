У Ющенка обурені: деякі плутають захист демократії зі своїми інтересами

Член президії партії «Наша Україна» Ірина ВАННИКОВА називає провокацією ультиматум на адресу лідера партії Віктора ЮЩЕНКА і «Нашої України», озвучений кількома представниками БЮТ від імені Комітету опору диктатурі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, І.ВАННИКОВА наголосила, що цей комітет ніколи не приймав рішення про вимогу до «Нашої України» виключити зі своїх лав В.ЮЩЕНКА. За її словами, цей ультиматум свідчить про те, що «деякі «опозиціонери» плутають захист демократії зі своїми партійними інтересами».

«Зрозуміло, що це є груба провокація, спрямована на розкол української демократичної опозиції незадовго до парламентських виборів. Це є гра на користь влади, бо тільки за умови розколотої опозиції теперішній режим зможе утриматися», - вважає І.ВАННИКОВА.

«Наша Україна» неодноразово засуджувала неправові дії влади стосовно Юлії ТИМОШЕНКО та інших екс-урядовців і використання суду для розправи над політичними опонентами. Однак ми не будемо брати участі у вигороджуванні дій високопосадовців, якщо вони поступилися інтересами або суверенітетом країни», - заявила вона.

«Позиція Віктора ЮЩЕНКА та «Нашої України» є однозначна, - газові угоди, укладені ТИМОШЕНКО в січні 2009 року, є абсолютно невигідними для України і мають бути скасовані. Ми партія національних інтересів, це не наша мета - сподобатися ПУТІНУ і «Газпрому», - наголосила І.ВАННИКОВА.

«Наша Україна» приєдналася до Комітету опору диктатурі з метою захисту демократії в країні та протидії псевдо реформам влади», - додала вона.