Янукович: таких провалів, як у 2008-2009 роках, не буде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє не допустити повторення негативного впливу світової кризи на українську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у палаці «Україна» на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що Україну чекають попереду непрості часи, оскільки зберігається реальна загроза другої хвилі світової економічної кризи.

Він повідомив, що вже зараз уряд напрацьовує пакет антикризових заходів для запобігання впливу світової кризи.

«Таких провалів, які були допущені владою у 2008-2009 роках, не буде. Впевнений, ми впораємось з новими викликами і вийдемо на траєкторію стабільного, прогресивного розвитку ще сильнішими», - сказав Президент.