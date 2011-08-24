Азаров про Литвина, обійми, 200 партій і здорову силу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає правильним намір голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо приєднання Народної партії до Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав вчора на брифінгу.

«Це дуже правильний і хороший процес. Навколо здорової політичної сили повинна відбуватися консолідація, і всі, хто прагне зробити для нашої країни краще, повинні консолідуватися навколо, а ми прийматимемо з розкритими обіймами. Я вітаю такий процес. Це нормальний позитивний процес», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр назвав неприйнятним існування в Україні 200 політичних партій, яких ніхто не знає. «Ми за те, щоб нас підтримували, нам потрібна підтримка. Реформи, які ми робимо, важкі, непрості, отже, нам треба, щоб нас підтримували», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня В.ЛИТВИН заявив, що не виключає можливості об`єднання Народної партії з Партією регіонів.

"Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу вам, що діалог у нас з Партією регіонів про співпрацю ведеться з 2007 року, і ми перебуваємо у цьому діалозі", - сказав В.ЛИТВИН. "Ми - в процесі діалогу, в процесі спільної роботи", - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, фракція Народної партії в парламенті і партійні фракції в місцевих радах активно працюють, проте не вважають себе опозицією до влади.

"Яке буде остаточне рішення з цього питання - покаже час. Я не знаю, що таке опозиція, тому що в українському вимірі опозиція - це боротьба переважно за владу. Коли у тебе інше бачення, про нього потрібно говорити. Коли у нас були інші бачення й інші підходи, ми про них говорили - незалежно від того, хто був на чолі держави", - зазначив він.