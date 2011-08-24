Колона прихильників опозиції прорвала перший кордон міліції
14:00, 24 серпня 2011Політика
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Сутичка на Володимирській
Колона прихильників опозиції прорвала перший кордон міліції на вулиці Володимирській у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу підійшли впритул до металевого паркану, за яким знаходяться бійці спецпідрозділу міліції «Беркуту», наразі їх налічується близько 200 осіб.
Деякі з учасників ходи підняли один із металевих щитів, намагаючись звільнити прохід.
Поки що правоохоронці силових дій не застосовують.
Організатори заходу через гучномовець закликають працівників міліції не заважати учасникам мітингу рухатись вулицею.
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