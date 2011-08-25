Королевська: 24 серпня було два Дні Незалежності

«Попри на всі перешкоди, попри спроби влади зупинити колони АвтоМайдану на всьому шляху з регіонів до столиці, попри суцільно перекриті ДАІ київські вулиці, – АвтоМайдан патріотів України не тільки відбувся, а й здивував всіх своєю масштабністю і згуртованістю». Про це в коментарі УНІАН заявила голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що АвтоМайдан став наймасовішою акцією до дня Незалежності в Києві. Його підтримали тисячі людей з усієї України. «АвтоМайдан став тестом на згуртованість і зрілість українського народу. Ми здали цей тест», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

З ранку 24 серпня учасники АвтоМайдану, автомобільними гудками висловлюючи своє невдоволення тим, що відбувається в країні, проїхали всім Києвом, об`єднавши своїм маршем обидва береги столиці України. Співробітники ДАІ намагалися перешкодити просуванню колон в Києві, ставлячи пости і перекриваючи дорогу на всьому шляху проходження. Але, бачачи, що до АвтоМайдану приєднується дедалі більше автомобілістів, не змогли утримати таку велику кількість людей і змушені були їх пропустити, відзначила депутат. Прямуючи до центру Києва, учасники АвтоМайдану зробили зупинку біля Лук’янівського СІЗО, де зажадали негайно звільнити лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО. На знак підтримки вони пов`язали на стіни СІЗО синьо-блакитні стрічки.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, 24 серпня «пройшли два Дні Незалежності. Найбільш стійкі, сильні і вільні були з нами на АвтоМайдані. Влада ж влаштувала собі День Незалежності від українського народу, перекривши всі дороги в столиці, відгородившись міліцією і «Беркутом». З кожною новою акцією наших однодумців стає дедалі більше. Це означає, що ми - сильні і ми переможемо», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На завершальному мітингу учасники АвтоМайдану прийняли Маніфест, в якому засудили дії української влади. У Маніфесті учасники АвтоМайдану закликали не допустити, «щоб та сама влада, яка нам уявлялася у вигляді випадкових динозаврів, що збереглися, визначала майбутнє нових незалежних українців», і припинити «цей театр історичного абсурду».

Як повідомляв УНІАН, АвтоМайдан був організований Всеукраїнською громадянською акцією «Вперед» і приурочений спеціально до дня Незалежності. Акція стартувала 22 серпня - з усіх областей України до Києва вирушили колони автомобілів. Організатори акції закликали всіх небайдужих до долі країни людей встановити в автомобілях прапори або символіку України, аби акцентувати на єдності народу, загальнонаціональному, а не партійному характері АвтоМайдану.