Суд у справі Корнійчука перейшов до допиту експертів

У кримінальній справі, порушеній проти колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА Печерський районний суд завершив допит свідків і перейшов до стадії допиту експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сьогодні по завершенню чергового судового засідання заявив адвокат Є.КОРНІЙЧУКА Ігор ФОМІН.

«Сьогодні фактично був закінчений допит свідків і був розпочатий допит експерта, який прийшов до висновків про те, що є порушення в діях скоріше «Нафтогазу», ніж Є.КОРНІЙЧУКА», - сказав адвокат. При цьому він висловив переконання, що отримані в результаті допиту свідків дані свідчать, що жодна з юридичних фірм, яка була викликана до суду для надання показів, щоб довести, що юридичні послуги «Нафтогазу» надавалися з порушенням закону, і завідомо за завищеною ціною, таких показів не надала і «теорія прокуратури, з нашої точки зору, підтвердження в суді не знайшла».

Водночас І.ФОМІН поінформував, що наразі в судовому процесі оголошено перерву до 16.30 19 вересня, оскільки головуюча в судовому засідання суддя Оксана ЦАРЕВИЧ бере участь в розгляді інших справ.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти Є.КОРНІЙЧУКА Генпрокуратура порушила 22 грудня 2010 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки). Колишньому першому заступникові керівника Мін’юсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.