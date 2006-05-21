Баррозу українцям: ”Разом нас багато”

Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ відзначає безпрецедентний розвиток політичних і економічних відносин між Україною і ЄС за минулий рік.

Про це Ж.БАРРОЗУ сказав у відеозверненні до українського народу з нагоди Дня Європи, яке транслювалося на Майдані Незалежності.

“Ми можемо без сумніву сказати, що безпрецедентний розвиток політичної та економічної співпраці впродовж минулого року між Україною та ЄС дійсно створив фактичну солідарність між нами через зближення бачення наших цінностей, цілей та політики”,- сказав він.

За його словами, кожен з нас має виконати відповідальне домашнє завдання.

На переконання голови Єврокомісії, Україні слід і надалі продовжувати бути частиною Європи, через поступове впровадження стандартів ЄС наближатися до Євросоюзу, тоді як ЄС має завершити свої інституційні реформи. “Україна та ЄС вже енергійно взялися за виконання цього відповідального, але вартого домашнього завдання, результатом якого буде мир і стабільність у Європі”, - зазначив він.

“Запозичивши частину вашого знаменитого гасла ”Разом нас багато”, дозвольте мені додати - разом і народам нашим процвітати”, - сказав голова ЄК.

Він також зазначив, що рік тому з нагоди Дня Європи Євросоюз привітав повернення України до серця європейської сім’ї, а цього року ми маємо можливість привітати посилення нової ролі України на європейській сцені та як пріоритетного партнера ЄС.

Він відзначив, що проведення вільних, чесних і прозорих парламентських виборів цього року ще раз підтвердили відданість України демократичним цінностям.

На переконання Ж.БАРРОЗУ, процес глибинних реформ, який реалізується в Україні для кращого життя є не менш амбітним і вимогливим, ніж процес, започаткований ЄС більше 50 років тому, тим, що ми називаємо Днем Європи.

“Це тривалий шлях до миру, солідарності та демократії, який розпочався з декларації, виголошеній одним з батьків-засновників ЄС Робером Шуманом 9 травня 1950 року. Ці мрії та бачення Європи також стали прагненням України”, - сказав він.