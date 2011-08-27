CMF: суд над Тимошенко викликає серйозну тревогу

Неурядова європейська організація «Форум Кран Монтана» (Crans-Montana Forum) заявляє, що суд над лідером партії "Батьківщина", колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО викликає серйозну тривогу щодо стану верховенства права в Україні.

Про це від імені правління Форуму зробив заяву його голова Жан-Поль КАРТЕРОН.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про події в Печерському районному суді, кульмінацією яких став арешт колишнього прем’єр-міністра України та лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО. «Форум Кран Монтана» та його учасники наголошують на потребі у справедливих, прозорих та незалежних судових процесах, які б допомогли уникнути враження про вибірковість правосуддя. Тому ці події викликають серйозну тривогу щодо стану верховенства права в Україні", - заявив Ж.-П.КАРТЕРОН.

Він підкреслив, що поняття вибірковості правосуддя несумісне з євроінтеграційними прагненнями України.

«Форум Кран Монтана», який з 1989 року працює задля запровадження демократії у Східній Європі, знову хотів би зробити наголос на високих стандартах, які очікуються від країни, що прагне політичної асоціації з ЄС», - йдеться в заяві.

«Форум Кран Монтана» створений у 1986 році. До її складу входять відомі політичні діячі Франції, Швейцарії та інших країн. Форум співпрацює з Радою Європи та має підтримку європейських ділових кіл. Головне завдання «Форуму Кранс Монтана» – сприяння організації прямих контактів між представниками ділових кіл, державними і політичними діячами різних країн. Особлива увага приділяється розвитку діалогу і співробітництва між Західною Європою і країнами Центральної і Східної Європи.

У 2005 році «Форум Кран Монтана» нагородив Ю.ТИМОШЕНКО відзнакою "За боротьбу за демократичні цінності".