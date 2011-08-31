До справи Тимошенко долучили лист Медведька

Суддя Родіон КІРЄЄВ за клопотанням адвокатів екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО погодився долучити до матеріалів її справи лист колишнього генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, в якому зазначається, що екс-прем’єр-міністр мав право давати рекомендації «Нафтогазу» щодо газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перерви в судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО повідомив її адвокат Микола СІРИЙ.

«Серед документів, долучених до справи, - лист генерального прокурора пана МЕДВЕДЬКА, яким підтверджена та сама теза, що прем’єр-міністр мав право у своєму дорученні давати рекомендації делегації «Нафтогазу» і що законодавством не заборонена така дія прем’єр-міністра», - зазначив адвокат.

Також за клопотанням захисту до матеріалів справи було долучено лист контрольно-ревізійної комісії, датований 2010 роком, в якому «прямо вказано, що неможливо встановити будь-які збитки з урахуванням підписання зовнішньоекономічних контрактів, тому що немає даних про те, що ці контракти були укладені на завідомо невигідних умовах», поінформував адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.