Цушко перебрався з Німеччини до Австрії?
10:40, 12 липня 2007Політика
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Повідомили джерела "Главреду"
Як повідомили джерела "Главреду" міністр внутрішніх Василь Цушко, котрий знаходився до недавнього часу на лікуванні у Німеччині, днями переїхав до Австрії. Чи викликано «європейське турне» опального міністра необхідністю подальшого лікування чи пан Цушко вирішив просто відпочити на альпійських курортах – невідомо. Це інформація свідчить лише про те, що чутки про швидке повернення Цушко були «сильно перебільшені».
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