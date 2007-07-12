Цушко перебрався з Німеччини до Австрії?

Як повідомили джерела "Главреду" міністр внутрішніх Василь Цушко, котрий знаходився до недавнього часу на лікуванні у Німеччині, днями переїхав до Австрії. Чи викликано «європейське турне» опального міністра необхідністю подальшого лікування чи пан Цушко вирішив просто відпочити на альпійських курортах – невідомо. Це інформація свідчить лише про те, що чутки про швидке повернення Цушко були «сильно перебільшені».