Кірєєв ушістнадцяте відмовився звільнити Тимошенко

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вшістнадцяте відмовив захисту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у засіданні суду.

«Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося. Суд постановив: у задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Присутні у залі народні депутати зустріли це рішення судді вигуками «Ганьба!».

Суд продовжить розгляд справи 5 вересня о 9.30.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр за рішенням судді Р.КІРЄЄВА 5 серпня була взята під варту. Її утримують у Лук’янівському СІЗО, звідки привозять до Печерського районного суду м. Києва для участі у судових засіданнях.

Суддя постановив взяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту «за системне порушення правил поведінки у судовому процесі, висловлювання неповаги до суду, а також до учасників процесу, зокрема, до свідків».

Суддя ухвалив таке рішення після допиту чинного прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.