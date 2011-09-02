У кримінальній справі Мельниченка можуть бути допитані Кучма і Литвин

У справі екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА можуть бути допитані колишній Президент України Леонід КУЧМА і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, які внесуть ясність у даний кримінальний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

Він зазначив, що, виходячи з обставин справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, сьогодні «є кримінальна справа стосовно МЕЛЬНИЧЕНКО, вона відокремлена». Генпрокурор нагадав, що «свого часу ПІСКУН закрив, припинив її розслідування, це був 2005 рік, коли він (Святослав ПІСКУН) був генпрокурором».

При цьому В.ПШОНКА висловив незгоду з даним рішенням тодішнього генпрокурора. «Я згоден з думкою суду, що десь поспішно вона була закрита. І суд правильно вчинив, на мій думку, що скасував постанову про припинення кримінальної справи, - сказав генпрокурор, - І сьогодні в стадії розслідування Службою безпеки України ця кримінальна справа».

На думку В.ПШОНКИ, саме в рамках розслідування цієї кримінальної справи можуть бути допитані всі особи, в тому числі В.ЛИТВИН, Л.КУЧМА, які допоможуть встановити істину і відновити події того часу.

«Тому сьогодні розслідування СБУ виходить з матеріалів фактової кримінальної справи. І там всі допитані і можуть бути допитані особи, які додатково внесуть ясність у процес, який був у той час, коли було скоєно вбивство Гонгадзе», - підсумував генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА в 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березня 2005 вона була закрита. У постанові генерального прокурора Святослава ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися зумовленими гострою необхідністю (запобігання вчиненню злочинів).

1 червня 2011 колишній Президент України Леонід КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням відновити справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня Печерський суд скасував постанову про закриття кримінальної справи стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

29 липня Апеляційний суд підтвердив незаконність рішення Генпрокуратури про закриття кримінальної справи стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.