За його словами, поставки будуть розтягнуті на кілька років - системи будуть передаватися за мірою виробництва.

Україна щороку отримуватиме системи протиповітряної оборони Patriot і щодо цього вже готується відповідний контракт. Про це під час зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Він стверджує, що з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО.

"Ми готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста, але довготривала", - зазначив Зеленський.

За його словами, в рамках цього процесу виконано велику роботу: минулого тижня потрібні зустрічі готували прем'єр Юлія Свириденко, голова ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров.

Важливо, що одразу отримати всі системи складно через чергу з країн, які вже уклали контракти з виробником. Тому на сьогодні Україна намагається помінятися із деякими замовниками місцями. Президент пояснив:

"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги".

Зеленський нагадав, що деякі країни Європи мають власні системи Patriot, які належать армії США. Україна згодна отримати ці системи замість нових, на які розмістить замовлення.

"Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти - щоб ми їх отримали", - додав президент.

Раніше Зеленський розповів, що цього тижня відбудеться розмова з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL. Він зауважив, що відбувається робота з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL та збільшувати закупівлі американської зброї.

"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня ми будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL", - зазначив президент.

