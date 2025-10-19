Віцепрем'єр-міністр України зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикається зі зростаючим тиском з метою скасування його вето.

Україна бачить прогрес у питанні свого членства в ЄС до кінця поточного року завдяки "креативним рішенням", які дозволять подолати опір Угорщини, заявив віцепрем'єр-міністр України Тарас Качка в інтерв'ю виданню Politico.

За словами українського міністра, лідери Євросоюзу можуть підписати угоду про відкриття шести "кластерів" переговорів — юридичних кроків на шляху до членства в блоці — у грудні, оскільки "політичний імпульс" набирає обертів.

Качка також додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикається зі зростаючим тиском з метою скасування його вето.

Відео дня

"Ви можете завершити підготовку до відновлення роботи всіх кластерів, і якщо буде політичний імпульс, то всі кластери можуть запрацювати вже до кінця цього року. Позиція Угорщини стає все більш і більш невиправданою", - зазначив віцепрем'єр-міністр України.

Вказується, що прем'єр-міністр Угорщини виступає проти членства України в ЄС й цю позицію він використовує як ключову в своїй кампанії з переобрання на наступний рік. На думку Орбана, такий великий новий член дестабілізує блок.

Проте, як зазначає видання, Качка в Брюсселі заявив, що "болісна" опозиція Угорщини до членства України не є непереборною і що рішення, найімовірніше, буде знайдено під час грудневої зустрічі європейських лідерів.

"Я вірю, що країни-члени знайдуть рішення в грудні", - сказав Качка після обміну думками щодо внутрішніх реформ України з представниками країн ЄС.

На думку віцепрем'єр-міністра України, особиста зустріч між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом України Володимиром Зеленським може вирішити проблему членства, хоча він не зміг сказати, "коли і де вона відбудеться".

В статті зазначається, що в 2023 році Україна отримала політичне "зелене світло" для початку переговорів про вступ до ЄС й вже кілька місяців веде переговори про вступ до блоку. Водночас, без офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС Київ не зможе розпочати процес вступу, що викликає все більше розчарування у мільйонів українців.

"Нам потрібно знайти рішення тут і зараз. Це важливо не тільки для України, але й для Європейського Союзу", - висловив думку Качка.

Видання зазначає, що в Польщі є побоювання щодо напливу дешевої української сільськогосподарської продукції з України. Також в липні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що не очікує вступу України до ЄС раніше 2034 року.

"Я досить добре знаю Польщу. Тому я розумію, що… фермери є важливою складовою соціальної структури [Польщі]. Я вважаю, що існують рішення, які дозволяють вдосконалити Спільну сільськогосподарську політику таким чином, щоб підвищити ефективність продовольчої системи в масштабах ЄС", - сказав український міністр.

В матеріалі зазначається, що попри тиск з боку зацікавлених країн-кандидатів та високопосадовців ЄС, європейські лідери, здається, не поспішають розблокувати цей процес. У проекті останніх висновків Ради, яке отримало видання, не згадується про розширення.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має права блокувати рух України до набуття членства в Євросоюзі. На думку Зеленського, Україна буде в ЄС з Орбаном, або без. Він висловив впевненість, що в Угорщині є люди, які підтримують Україну. Президент України підкреслив, що країна бореться не тільки за свою свободу, а й за свободу Європи. Зеленський додав, щр прем’єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотній.

Також ми писали, що прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене наголосила на необхідності якнайшвидшого вступу України до ЄС, назвавши конкретні терміни. На її думку, Україна може і повинна стати повноправним членом Європейського Союзу вже у 2030 році. Ругінене додала, що тільки в такий короткий термін можна зберегти динаміку і забезпечити порядок денний всього Європейську Союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: